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Ночной пожар на окраине Архангельска обошелся без человеческих жертв

Сегодня в 01:23 по номеру 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Победы, 156к1. Заявительница сообщила, что она с семьёй оказалась заблокирована в квартире на 2-м этаже из-за открытого огня на 1-м этаже.

 Через 4 минуты на месте были пожарные 78-й части Отряда ГПС № 20. Огонь охватил первый подъезд, одну из комнат и выходил на кровлю.

 По трёхколенной лестнице со 2-го этажа пожарные эвакуировали семью из 7 человек, в том числе 1 ребёнка. Также звеном газодымозащитной службы с 1-го этажа эвакуирована маломобильная 70-летняя пострадавшая, которая была передана скорой помощи.

 По рангу 1-БИС на место также прибыли пожарно-спасательные части № 1, 3 и 4, СПСЧ им. Петрова, Служба спасения им. Поливаного, Архангельский АКАСЦ и пожарная служба «Лесозавода 25». Всего в тушении пожара было задействовано 39 человек и 11 единиц техники. Работало 8 звеньев газодымозащитной службы.

 Через час открытое горение удалось локализовать. Полная ликвидация пожара была объявлена к 04:45.

 Пострадавшая женщина госпитализирована с отравлением угарным газом. Всего из дома эвакуировано 48 человек, из них 13 детей. Все жильцы поврежденных помещений разместились у родственников и знакомых.

 В доме коридорной системы повреждено 26 комнат, закоптились стены и потолок, повреждены и разобраны 30 кв. м межэтажного перекрытия, 5 кв. м чердачного перекрытия на, 20 кв. м кровли.

 Причина пожара устанавливается.

14 август 13:41 | : Происшествия

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