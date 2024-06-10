Архангельский водитель, угробивший бабушку, начал отбывать срок

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 20.06.2024, которым 35 – летний житель областного центра, осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что он 04.03.2024, управляя автомобилем «ВАЗ – 21043» у д. 93 корп. 2 по ул. Воскресенской в г. Архангельске, двигаясь задним ходом с прилегающей территории, допустил наезд на пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась.

Судом за содеянное осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

В соответствии с позицией прокурора апелляционную жалобу защитника о суровости наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.