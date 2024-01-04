Задержан подросток, расстрелявший автобусную остановку в Соломбале

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 2 марта 2024 года вечером несовершеннолетний подозреваемый, находясь на остановке общественного транспорта у торгового центра в Соломбальском округе города Архангельска, в присутствии людей произвел выстрелы из пневматического пистолета в остекленный остановочный павильон. В результате его хулиганских действий, повлекших повреждение павильона ожидания транспорта, коммерческой организации причинен материальный ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый, который ранее состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за нанесение надписей на стены, дал признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.