Архангельский мужик избивал падчерицу за плохие отметки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с сентября 2021 года по апрель 2024 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый на почве личной неприязни к 13-летней дочери супруги, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее плохой успеваемостью в школе, систематически наносил девочке побои.

О произошедшем стало известно после того, как девочка после очередного избиения обратилась к школьному психологу и рассказала, что с 2021 года ее мать стала проживать отдельно. Она осталась проживать с супругом матери, который оформил отцовство. Он периодически оскорблял ее и избивал руками по голове. Так как дома ей плохо, то попросилась поместить ее в детский дом.

В настоящее время пострадавшая девочка находится в специализированном учреждении, ей оказывается необходимая психологическая помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.