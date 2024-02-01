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Архангельский мужик избивал падчерицу за плохие отметки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

 Следствием установлено, что с сентября 2021 года по апрель 2024 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый на почве личной неприязни к 13-летней дочери супруги, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее плохой успеваемостью в школе, систематически наносил  девочке побои. 

 О произошедшем стало известно после того, как девочка после очередного избиения обратилась к школьному психологу и рассказала, что с 2021 года ее мать стала проживать отдельно. Она осталась проживать с супругом матери,  который оформил отцовство. Он периодически оскорблял ее и избивал руками по голове. Так как дома ей плохо, то попросилась поместить ее в детский дом.

 В настоящее время пострадавшая девочка находится в специализированном учреждении, ей оказывается необходимая психологическая помощь.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

06 август 14:48 | : Происшествия

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