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Насквозь криминального подростка из Пинеги отправили в воспитательную колонию

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 15-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля или иного транспортного средства группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля или иного транспортного средства), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что виновный в период с 30 марта 2024 года по 04 апреля 2024 года, предварительно вступив в преступный сговор с признанным экспертами невменяемым 40-летним мужчиной, совершил шесть угонов автомобилей граждан, самостоятельно в апреле 2024 года совершил угон мотоцикла гражданина и хищение из его жилища и хозяйственной постройки  емкостей с бензином, а также незаконно проникнул в жилище, намереваясь похитить спиртные напитки, однако был обнаружен потерпевшим,  в связи с чем скрылся с места преступления, не доведя свои преступные действия до конца.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. 

Приговор не вступил в законную силу.

 

11 июль 14:23 | : Происшествия

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