Дело банды дачных воров из Поморья передано в суд

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Плесецкого района, обвиняемых по п. «а» ч. 4 ст. 158 (12 преступлений), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 (2 преступления) УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище организованной группой, покушения на такие преступления).

Установлено, что 32-летний обвиняемый в ноябре 2022 года предложил своему 25-летнему знакомому похищать имущество из загородных домов, оставленных владельцами без охраны на зимний период. Знакомый в свою очередь втянул в преступную группу своего 21-летнего брата.

Мужчина привозил братьев к месту кражи, а через некоторое время забирал их с похищенным имуществом, которое в последующем продавал и часть вырученных денег передавал подельникам.

Таким образом, преступники похитили имущество из 12 домов на территории СНТ «Ваймуга» Холмогорского района и неудачно пытались «вскрыть» еще 2 дома, а 08.11.2023 их задержали.

Часть похищенного имущества изъято в ходе обысков у обвиняемых, а также у приобретателей данного имущества и возвращено собственникам.

Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище организованной группой, инкриминируемая обвиняемым, относится к категории тяжких преступлений, за совершение которых Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.