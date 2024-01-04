Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор вельской пилорамы признал свою вину в гибели рабочего

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение  в отношении директора пилорамы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что он, являясь ответственным лицом за обеспечение безопасности и контроля хода выполнения производственной деятельности, допустил к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты, не прошедших инструктаж и стажировку, что привело к тому, что в вечернее время 13 февраля 2024 года на территории производственной базы в г. Вельске водитель автопогрузчика, грубо нарушая правила безопасности и охраны труда, перемещал незакрепленный груз, который упал на одного из работников.

В результате происшествия потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых он через непродолжительное время скончался на месте.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Санкцией ч. 2 ст. 143 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.kazan.kp.ru) 

01 июль 14:03 | : Происшествия

Главные новости


Мордобойный балет и коковар с маслом (из старых архангельских газет)
Танцуй пока молодой, Архангельск. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (15)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20