Директор вельской пилорамы признал свою вину в гибели рабочего

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение в отношении директора пилорамы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что он, являясь ответственным лицом за обеспечение безопасности и контроля хода выполнения производственной деятельности, допустил к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты, не прошедших инструктаж и стажировку, что привело к тому, что в вечернее время 13 февраля 2024 года на территории производственной базы в г. Вельске водитель автопогрузчика, грубо нарушая правила безопасности и охраны труда, перемещал незакрепленный груз, который упал на одного из работников.

В результате происшествия потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых он через непродолжительное время скончался на месте.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Санкцией ч. 2 ст. 143 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.