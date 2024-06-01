"Потеряшку" из Чувашии с трудом нашли в лесополосе Архангельской области

В полицию Чувашской Республики обратились родственники 33-летнего жителя деревни Прошкино. Мужчина занимается перевозкой грузов. В субботу 22 июня он выехал в город Плесецк Архангельской области доставить товар, но уже на следующий день перестал выходить на связь.

Ориентировка на разыскиваемого и транспортное средство, на котором он передвигался, в том числе была направлена в территориальные подразделения органов внутренних дел Архангельской области.

Вскоре стражи порядка установили, что груз мужчина доставил до места назначения, после чего отправился дальше.

26 июня грузовую газель сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Вельскому району обнаружили в лесополосе в селе Долматово, примерно в 70 километрах от районного центра. Мужчины в автомобиле не было.

Сотрудники полиции решили проверить лесной массив, где вскоре нашли разыскиваемого мужчину. Он был дезориентирован, не мог вспомнить даже свое имя. В лесу он ходил босиком, был сильно покусан комарами.

Стражи порядка довезли мужчину до отдела полиции, вызвали медицинских работников. Бригада скорой помощи осмотрела гражданина, он был истощен, так как предположительно не ел несколько суток, однако в госпитализации не нуждался.

Полицейские накормили гражданина, дали ему одежду. Постепенно мужчина начал приходить в себя, вспомнил, как его зовут, куда он направлялся. Говорит, что на обратном пути у него сильно заболела голова, он свернул с дороги, чтобы прийти в себя, зашел в лес и заблудился.

Родственники молодого человека приехали в Вельск, чтобы помочь ему добраться домой. Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь человека.-