В Архангельской области раскрутили детектив с потерявшимся жителем Коми

В конце июня 2023 года в адрес Министерства внутренних дел Российской Федерации пришло письмо от жительницы Республики Коми. В нем она выразила благодарность сотрудникам ОМВД России по Коношскому району (Архангельская область), принимавшим участие в поиске пропавшего родственника – брата ее мужа.

Эта история началась с тревожного звонка, поступившего 26 июня 2023 года в дежурную часть отдела полиции в поселке Коноша. Мужчина, ехавший на машине из Вельска, сообщил, что примерно в 50 километрах от поселка на обочине дороги он обнаружил барсетку с личными документами, телефоном, а также сумку с мужскими вещами. Поблизости с находкой никого не было.

Водитель доставил найденное в полицию. В вещах оказался паспорт, СНИЛС и даже военный билет жителя Республики Коми по имени Николай.

Кто этот человек? Военный или гражданский? Как оказался в Архангельской области? Почему его вещи лежали на безлюдной дороге? И самое главное – где сейчас их хозяин?

На поиск мужчины был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Версий у коношских полицейских было много…

Пока коллеги пытались получить информацию с найденного телефона, участковый уполномоченный полиции капитан полиции Сергей Вохтомин и оперуполномоченный майор полиции Алексей Киселев начали выяснять возможные контакты пропавшего. Первой ниточкой, за которую потянули стражи порядка, стал военный билет. Сергей Сергеевич сумел связаться с руководством военной части и выяснил, что мужчина с таким именем, действительно, служил, но два года назад закончил свою военную карьеру.

Следующим шагом стал опрос местных водителей, которые постоянно ездят по дороге, возле которой были обнаружены вещи. Удалось установить, что один из них видел в указанном районе двух явно не местных мужчин.

К этому моменту удалось разблокировать найденный в вещах сотовый телефон. У полицейских появились контакты потерпевшего, удалось связаться с его семьей. По словам родственницы, Николай отправился из села Усть-Кулом на заработки в Москву. Как его вещи могли оказаться в Коноше, она объяснить не могла.

Сергей Вохтомин и Алексей Киселев вместе с коллегами выдвинулись на место обнаружения, где внимательно осмотрели близлежащую к дороге территорию и прочесали лес. Одновременно участковый и оперуполномоченный обзванивали местное население в попытках выяснить судьбу двух незнакомцев, которые накануне были замечены на дороге. Спустя некоторое время стражам порядка удалось дозвониться до абонента, номер которого пропавший набирал последним. Его владелец смог наконец-то пролить свет на эту историю. Оказалось, что он познакомился с Николаем в поезде. Выйдя на улицу на станции Коноша, мужчины отстали от состава. Недолго думая, собратья по несчастью решили идти по автодороге в сторону города Вельска. Часть пути они преодолели на попутной машине. У реки Вель мужчины расстались: новый знакомый автостопом добрался до Вельска, а Николай пошел дальше. Больше о его судьбе он ничего не знал.

Данная информация помогла полицейским значительно сузить круг поиска. Обследуя территорию вблизи одного из дачных поселков, участковый уполномоченный и сотрудник уголовного розыска обнаружили разыскиваемого жителя Республики Коми.

Стражи порядка доставили мужчину в отдел полиции. Убедившись, что с ним все в порядке и ему не требуется медицинская помощь, коношские полицейские вернули утерянные им документы и вещи, помогли связаться с родными и приобрести билет на поезд.

«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам полиции поселка Коноша Архангельской области, кто принимал участие в поиске Николая, особенно участковому. Благодаря оперативным действиям полицейских он был найден живой и здоровый. Республика Коми благодарит вас за ваш труд», – говорится в благодарственном письме.