Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В котласской колонии №4 полыхал ночной пожар

Поздно ночью на территории исправительной колонии № 4  УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) произошло возгорание на кровле в  учебном корпусе (здание профессионального училища).

К месту случившегося немедленно был направлен дежурный караул ведомственной части учреждения. Также для тушения вызваны пожарные расчеты государственной противопожарной службы регионального ГУ МЧС. Возгорание было полностью локализовано около двух часов ночи.

Пострадавших нет как среди личного состава, как и среди осужденных.  В результате случившегося уничтожена часть кровли. По данному факту в УФСИН России по Архангельской области назначена проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства  и ущерб. 

(фото с ttps://kirov-portal.ru

27 июнь 09:21 | : Происшествия

Главные новости


Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея
Архангельск. В «Stare Mesto» все стабильно

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (321)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20