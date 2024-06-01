В котласской колонии №4 полыхал ночной пожар

Поздно ночью на территории исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) произошло возгорание на кровле в учебном корпусе (здание профессионального училища).

К месту случившегося немедленно был направлен дежурный караул ведомственной части учреждения. Также для тушения вызваны пожарные расчеты государственной противопожарной службы регионального ГУ МЧС. Возгорание было полностью локализовано около двух часов ночи.

Пострадавших нет как среди личного состава, как и среди осужденных. В результате случившегося уничтожена часть кровли. По данному факту в УФСИН России по Архангельской области назначена проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства и ущерб.

(фото с ttps://kirov-portal.ru)