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Житель Няндомы подозревается в истязании школьницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, в период с 8 по 21 января 2024 года по месту жительства в городе Няндоме подозреваемый на почве личной неприязни к 15-летней дочери сожительницы, используя малозначительные бытовые поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил несовершеннолетней потерпевшей побои. 

О произошедшем стало известно после того, как пострадавшая обратилась за помощью к бабушке, которая сообщила об этом в органы полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

(фото с https://www.samara.kp.ru) 

28 март 08:51 | : Происшествия

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