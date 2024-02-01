В Нарьян-Маре вынесен приговор ротозею за рулем автобуса

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа согласился с позицией государственного обвинителя и признал 59-летнего водителя автобуса виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 28.03.2024 водитель автобуса при выезде с одной из остановок общественного транспорта поселка Искателей Ненецкого автономного округа, не убедившись, что пассажирка автобуса, 1942 года рождения, вышла из автобуса, привел в действие механизм закрытия входных пассажирских дверей, которыми зажало руку потерпевшей, в результате чего она оказалась на проезжей части автомобильной дороги, при этом ее рука осталась зажатой дверьми автобуса. После этого подсудимый, не убедившись в безопасности маневра, начал движение на указанном транспортном средстве, что привело к падению потерпевшей на проезжую часть дороги и последующему наезду автобуса на нее.

В результате нарушения подсудимым Правил дорожного движения пострадавшей причинены телесные повреждения, в том числе в виде тупой травмы живота и таза, а также нижних конечностей, которые стали причиной смерти последней, наступившей спустя непродолжительное время.

Осужденный вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступи