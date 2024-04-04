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В Нарьян-Маре водитель автобуса отправится под суд за гибель пенсионерки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 59-летнего жителя города Нарьян-Мара в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 28 марта 2024 года утром на остановке общественного транспорта в поселке Искателей Ненецкого автономного округа обвиняемый, управляя рейсовым автобусом, не убедившись, что все пассажиры вышли и зашли в транспортное средство, зажал дверьми руку 81-летней женщине, начал движение, в результате чего пенсионерка упала и попала под колеса автобуса. От полученных травм пострадавшая скончалась по пути в медицинское учреждение.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

07 май 08:51 | : Происшествия

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