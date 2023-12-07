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В Архангельске надоедливый гость убил хозяина квартиры

1 марта 2024 года вечером в квартире дома на улице Победы в городе Архангельске обнаружено тело 69-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за разбой 37-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в магазине встретился в потерпевшим, который пригласил его в гости.  После совместного употребления спиртных напитков хозяин жилища попросил его покинуть квартиру, он отказался, и между ними произошла ссора. В ходе конфликте он разозлился и ударил потерпевшего ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

04 март 08:47 | : Происшествия

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