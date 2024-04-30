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Под Котласом произошло кошмарное ДТП

Накануне около 20:30 в полицию города Котласа поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 434-ом километре автодороги «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово».

По имеющимся данным, 40-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», при возвращении в свою полосу после совершения обгона допустила столкновение с попутным транспортным средством марки Kia. От удара транспортные средства совершили съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП один из пассажиров иномарки – женщина 1983 года рождения – от полученных травм скончалась на месте. Водитель «ВАЗ» и два несовершеннолетних пассажира Kia с травмами были госпитализированы. Водителю автомобиля Kia оказана разовая медицинская помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

 

31 май 12:31 | : Происшествия

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