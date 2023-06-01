В няндомском субботнем ДТП погиб водитель отечественного авто

24 июня около 14:45 в дежурную часть МО МВД России «Няндомский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в деревне Мостовой.

По имеющимся данным, 49-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», потерял контроль над управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда бригады «скорой помощи».

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.