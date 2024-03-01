Дело о жестоком убийстве из-за телефона в Архангельске передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению разысканного 22-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«д,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, сопряженное с разбоем) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 3 октября 2022 года в ночное время на улице П. Галушина в городе Архангельске обвиняемый вместе с 20-летним соучастником преступления, уголовное дело в отношении которого рассматривается по существу в суде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились совершить разбойное нападение на 39-летнего мужчину, с которым познакомились в баре, с целью завладения его мобильным телефоном стоимостью 5 тысяч рублей. Один из соучастников ударил потерпевшего рукой по голове, затем они пресекли его попытку скрыться, и угрожая и применяя физическую силу, потребовали сообщить код разблокировки телефона. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший выполнил требование. После чего они открыто похитили его телефон и не менее получаса избивали пострадавшего руками и ногами по голове и телу, при этом каждый из обвиняемых нанес не менее 100 ударов. Предполагая, что что от причиненных телесных повреждений неминуемо наступит смерть мужчины, они оставили его на улице и с похищенным телефоном скрылись с места преступления.

Один из фигурантов скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении второго соучастника вышеуказанных преступлений завершено ранее, он предстал перед судом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.