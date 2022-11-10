Несостоявшийся убийца с улицы Галушина в Архангельске ссылается на амнезию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 20-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 23 августа 2022 года около 4 часов у бара на улице П.Галушина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта с ранее незнакомым 43-летним мужчиной причинил тому множественные резаные ранения лица, шеи и предплечья. Благодаря активному сопротивлению и своевременному вызову очевидцами преступления бригады скорой медицинской помощи, потерпевший остался жив.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. Потерпевший из-за состояния алкогольного опьянения плохо помнит произошедшие события. Он пояснил следователю, что пришел в себя уже в больнице.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.