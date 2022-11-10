Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Несостоявшийся убийца с улицы Галушина в Архангельске ссылается на амнезию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 20-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 23 августа 2022 года около 4 часов у бара на улице П.Галушина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта с ранее незнакомым 43-летним мужчиной причинил тому множественные резаные ранения лица, шеи и предплечья. Благодаря активному сопротивлению и своевременному вызову очевидцами преступления бригады скорой медицинской помощи, потерпевший остался жив.  

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. Потерпевший из-за состояния алкогольного опьянения плохо помнит произошедшие события. Он пояснил следователю, что  пришел в себя уже в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 декабрь 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Емецкая земля в свидетельствах времён новгородского правления
От Ильича до сессии. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (166)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20