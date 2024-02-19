На Маймаксанском шоссе в результате ДТП погибла девушка

21 марта около 20:05 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по Маймаксанскому шоссе.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania с полуприцепом при совершении разворота вне перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Peugeot, который двигался в попутном направлении. Уходя от столкновения, водитель иномарки совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной марки Opel.

От полученных в результате ДТП травм пассажир Opel – девушка 2002 года рождения – скончалась в лечебном учреждении. Водитель автомобиля Peugeot с травмами различной степени тяжести госпитализирован, водителю Opel назначено амбулаторное лечение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.