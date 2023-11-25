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В Архангельске с утра пораньше школьный автобус попал в ДТП

Сегодня около 8.10 в полицию г. Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Маймаксанском шоссе с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.

 По имеющимся данным, водитель автобуса, двигаясь в сторону улицы Советской, при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с легковом автомобилем, двигавшимся в попутном направлении.

 В результате аварии травмы различной степени тяжести получил 9-летний ребенок, передвигавшийся на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве. Он госпитализирован в областную больницу.

 Находившиеся в автобусе дети не пострадали.

13 декабрь 15:43 | : Происшествия

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