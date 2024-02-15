В Шенкурском районе брат-забулдыга убил брата-работягу

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя Шенкурского района Архангельской области виновным в совершении убийства своего брата (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что осужденный и его 49-летний брат проживали вместе в п.Россохи Шенкурского района. В течение последних 7 лет потерпевший подрабатывал сторожем, работал на вахтах в лесу, а осужденный последние годы на постоянной основе нигде не работал, каких-либо мер к трудоустройству не предпринимал, злоупотреблял спиртным, в состоянии опьянения устраивал конфликтные ситуации.

Осужденный из личной неприязни, на почве очередного конфликта и обоюдной драки, нанес брату удар ножом в сердце, что послужило причиной наступления смерти.

Свою вину осужденный признал полностью.

Ранее осужденным уже был судим за преступления в отношении брата. 13.07.2021 суд вынес приговор за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговором суда, с учетом предыдущей судимости осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.