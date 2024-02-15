Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Шенкурском районе брат-забулдыга убил брата-работягу

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя Шенкурского района Архангельской области виновным в совершении убийства своего  брата (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что осужденный и его 49-летний брат проживали вместе в п.Россохи Шенкурского района. В течение последних 7 лет потерпевший подрабатывал сторожем, работал на вахтах в лесу, а осужденный последние годы на постоянной основе нигде не работал, каких-либо мер к трудоустройству не предпринимал, злоупотреблял спиртным, в состоянии опьянения устраивал конфликтные ситуации.

Осужденный из личной неприязни, на почве очередного конфликта и обоюдной драки, нанес брату удар ножом в сердце, что послужило причиной наступления смерти.

Свою вину осужденный признал полностью.

Ранее осужденным уже был судим за преступления в отношении брата. 13.07.2021 суд вынес приговор за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ с назначением наказания в виде  4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. 

Приговором суда, с учетом предыдущей судимости осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

(картинка с https://serg-crb.ru) 

19 март 10:35 | : Происшествия

Главные новости


Выбирать так выбирать. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Сицилиана

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (209)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20