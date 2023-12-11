Два северодвинца лопухнулись с покупкой снегоходов

В полицию Северодвинска с заявлениями о мошенничестве обратились два 32-летних местных жителя. Заявители рассказали стражам порядка, что решили приобрести снегоходы. В интернете они нашли веб-сайт, специализирующийся на продаже подобных транспортных средств.

Увидев на указанном портале, что при приобретении двух снегоходов действует скидка, мужчины оставили заявку на покупку.

Спустя время «менеджеры» сайта связались с северодвинцами, обсудили детали сделки. Договорившись о рассрочке, заявители перевели по присланному в мессенджере QR-коду на сторонний банковский счет более 200 тысяч рублей каждый. В ответ они получили трек-коды с отслеживанием посылок на сайте одной из транспортных компаний.

Когда в указанный срок товар не пришел, дозвониться до «менеджера» мужчины не смогли, а сотрудники транспортной компании сообщили, что посылок с такими трек-номерами у них нет, северодвинцы поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают о необходимости быть внимательными при совершении покупок через интернет-сервисы. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах. Помните, что ваша финансовая безопасность в первую очередь зависит от вашей бдительности!

(фото с https://sportishka.com)