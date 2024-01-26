Беспечный рыбак из Северодвинска угорел в палатке на льду Унской губы

11 марта 2024 года утром в рыболовной палатке на льду Унской губы у деревни Луда Приморского района обнаружено тело 48-летнего жителя города Северодвинска. Предварительная причина смерти-отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Осмотром места происшествия установлено, что причиной происшествия послужило неправильное использование на льду инфракрасной газовой горелки, подключенной к газовому баллону, которая в процессе эксплуатации упала. В результате ее дальнейшей некорректной работы спящий рыбак отравился угарным газом в палатке с недостаточной вентиляцией.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.