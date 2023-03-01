В Архангельской области рыбаки-любители отравились угарным газом

25 марта 2023 года утром в палатке на берегу озера Мяндозеро Приморского района рыбаками обнаружено тело 43-летнего жителя города Санкт-Петербурга без внешних признаков насильственной смерти. Его 40-летний знакомый - житель областного центра бортом санавиации госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Есть основания полагать, что причиной происшествия послужило неправильное использование газового отопителя для обогрева палатки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.