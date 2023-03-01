Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области рыбаки-любители отравились угарным газом

25 марта 2023 года утром в палатке на берегу озера Мяндозеро Приморского района  рыбаками обнаружено тело 43-летнего жителя города Санкт-Петербурга без внешних признаков насильственной смерти. Его 40-летний знакомый - житель областного центра бортом санавиации госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом.  По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Есть основания полагать, что причиной происшествия послужило неправильное использование газового отопителя для обогрева палатки. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

26 март 16:06 | : Происшествия

Главные новости


Здравствуй, детство с автоматом! Вояки вышли на «Позицию»
Конституционный Суд решил дилемму посуточного найма жилья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (281)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20