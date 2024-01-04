В Архангельске рецидивист отобрал у подростка телефон, угрожая молотком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против собственности 46-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 28 февраля 2024 года вечером на остановке общественного транспорта «Северный Арктический Федеральный Университет» на набережной Северной Двины в городе Архангельске подозреваемый подошел к ранее незнакомому 15-летнему подросту и, угрожая убийством, потребовал у него мобильный телефон. Получив отказ, угрожал юноше и очевидцу преступления молотком. Опасаясь за свою жизнь, юноша отдал подозреваемому мобильный телефон стоимостью 6499 рублей, с котором тот скрылся с места преступления.

Подозреваемого в совершении разбойного нападения на несовершеннолетнего задержали сотрудники уголовного розыска.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стружу.

Органам предварительного расследования требуется помощь в установлении свидетелей и очевидцев указанного преступления.

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться по номеру телефона следователя следственного отдела по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Рожковой Ольги Александровны: 8-960-005-61-11, либо в органы полиции: 112, (8182) 63-22-3, 63-22-94.