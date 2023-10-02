В Северодвинске уличный грабитель нарвался на гордого подростка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против собственности 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 9 ноября 2023 года вечером на проспекте Труда в городе Северодвинске подозреваемый подошел к ранее незнакомому 14-летнему подросту, распылил тому в лицо перцовый газовый баллончик и попытался выхватить из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Юноша оказал активное сопротивление, поэтому подозреваемый скрылся с места преступления.

Подозреваемого в совершении разбойного нападения на несовершеннолетнего задержали сотрудники ОМВД России по городу Северодвинску.

В ходе допроса подследственный дал признательные показания.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.