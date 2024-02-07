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В Вельске вынесли приговор дву местным рэкетирам

Вельский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными двух жителей Вельского района в совершении серии вымогательств, совершенных ими с 2016 по 2021 годы.

Установлено, что с марта 2016 года по июль 2021 года осужденные создали на территории Вельского района Архангельской области преступную группу с целью завладения чужим имуществом и обращением его в свою пользу, оказывали на потерпевших физическое и психологическое воздействие, угрожая им применением насилия и уничтожением их имущества, предъявляли требования о передаче денежных средств в размере свыше 3 миллионов рублей.

Приговором суда 51-летний злоумышленник осужден по п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 1 ст. 163 УК РФ, двум преступлениям, предусмотренным п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, и двум преступлениям, предусмотренным п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ к 9 годам лишения свободы. Его 31-летний соучастник осужден по п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, двум преступлениям, предусмотренным п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание каждый из них  будет в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба.

В законную силу приговор не вступил.

(фото с https://www.fotokartina.com) 

29 февраль 14:07 | : Происшествия

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