В Устьянском округе птяный водитель устроил кошмар на дороге

25 февраля в 06:00 около одного из домов по улице Просторной в поселке Октябрьский произошло дорожно-транспортное происшествие.

По имеющимся данным, 29-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Skoda, потерял контроль над управлением транспортным средством и совершил наезд на женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги во встречном направлении. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.

При ударе зеркало заднего вида попало в салон автомобиля, травмировав молодого человека 1998 года рождения.

Злоумышленник, пересадив пострадавшего в другой автомобиль, скрылся с места аварии, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. У рулевого были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Пассажир автомобиля также был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм.