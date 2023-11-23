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В Архангельске работающий в мороз двигатель стал соблазном для угонщика

Днем 4 января в полицию поступило сообщение от 33-летнего мужчины, работающего в службе доставки. Он пояснил, что, направляясь к клиенту, оставил автомобиль «Hyundai Getz» у дома по улице Комсомольской. В сильный мороз водитель решил не глушить двигатель. Вернувшись через несколько минут, он обнаружил, что автомобиль угнан.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем нарядам полиции. Спустя несколько минут похожую по описанию машину в районе перекрестка улицы Воскресенской и Троицкого проспекта заметил автопатруль Госавтоинспекции. Водитель не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. Передавая информацию о движении иномарки, полицейские начали преследование машины. На перекрестке улиц Выучейского и проспекта Ломоносова дорогу иномарке перекрыл второй автопатруль Госавтоинспекции. Свернув во двор, водитель бросил автомобиль и попытался скрыться, однако был задержан сотрудником полиции.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Мужчина лишен права управления транспортным средством, кроме того, у него имелись признаки опьянения. Как пояснил задержанный, заметив во дворе дома автомобиль с включенным двигателем, он решил покататься на нем по городу.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов, в том числе по фактам невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, нарушения правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах.

Отделом дознания УМВД России по городу Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

05 январь 15:00 | : Происшествия

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