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Отчим-садист из Няндомы идет под суд за истязания падчерицы

Прокуратура Няндомского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия обвиняемый в период с 12.02.2022 по 31.07.2022 систематически причинял 9-летней падчерице физические и нравственные страдания путем оскорбления и унижения девочки, нанесения ей побоев и иных насильственных действий.

Он же, в один из дней  сентября 2023 года силой сжимал своей рукой шею потерпевшей, перекрывая ей доступ кислорода.

Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал.

Несовершеннолетняя изъята из семьи и находится под опекой родственников матери. В отношении матери девочки, сожитель которой совершил указанное преступление, в суде решается вопрос о лишении родительских прав.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://mychu.ru) 

30 январь 08:46 | : Происшествия

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