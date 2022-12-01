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Мучитель семьи из Онеги отправляется топтать зону на долгие 10 лет

Онежским городским судом 14.10.2022 вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя г. Онега, которым он признан виновным в истязании несовершеннолетней, причинении средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью и издевательствами ее матери, доведении до самоубийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности      (п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 110 УК РФ).

Установлено, что осужденный в период с января 2018 года по декабрь 2020 года на почве личных неприязненных отношений умышленно причинял несовершеннолетней дочери своей знакомой физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, а также проявляя особую жестокость к ее матери, выражающуюся в систематическом совершении в отношении нее в присутствии дочери насильственных и иных противоправных действий, причиняя потерпевшей особые мучения, физические и психические страдания, в том числе зная, что она с апреля по ноябрь 2018 года и с августа 2019 года по март 2020 года находилась в состоянии беременности, причинил женщине вред здоровью средней тяжести.

В результате противоправных действий в течение длительного времени злоумышленник довел женщину до самоубийства. 

При этом вину в совершении преступлений он не признал. 

Защитник осужденного также не согласился с приговором суда, оспорив его по мотиву недоказанности вины.

Сегодня после разбирательства дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, определив виновному по совокупности преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

22 декабрь 11:31 | : Происшествия

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