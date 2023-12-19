В Архангельске раскрыта тайна трупа в шкафу на улице Логинова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Напомним, что в ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 41-летнего жителя Мурманской области, который перестал выходить на связь с родственниками, установлено, что его исчезновение носит криминальный характер. В шкафу-купе в квартире на улице Логинова в городе Архангельске, которую снимал разыскиваемый, обнаружено его тело с признаками насильственной смерти.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний житель областного центра.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что 4 ноября 2023 года познакомился с потерпевшим и принял его приглашение прийти к нему в гости на съемную квартиру. В ходе совместного употребления спиртных напитков между ними произошёл конфликт, в ходе которого житель Мурманской области оскорбил его мать. В порыве гнева он применил к нему физическую силу, после чего задушил при помощи полотенца и оттащил тело в шкаф. Утром проснулся, похитил два телефона у убитого, закрыл входную дверь в чужую квартиру на ключ и скрылся с места преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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