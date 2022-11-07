Под самый Новый год в Архангельске угнали трактор

31 декабря 2022 года в отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение об угоне трактора со стоянки на улице Советской. Впоследствии транспортное средство, оборудованное навигационной спутниковой системой, было обнаружено в районе 25-го Лесозавода.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправных действий был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 31-летний местный житель, работающий трактористом на одном из предприятий города. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угон транспортного средства.
По предварительным данным, 31 декабря 2022 года подозреваемый направился пешком из Соломбальского округа в Маймаксанский к своему родственнику. Около 3.35, проходя мимо стоянки, он заметил трактор с оставленным в замке зажигания ключом. Имея навыки управления спецтехникой, злоумышленник решил добраться до нужного адреса на транспортном средстве. Доехав до улицы Постышева, фигурант оставил трактор и направился дальше пешком.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.