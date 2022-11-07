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Под самый Новый год в Архангельске угнали трактор

31 декабря 2022 года в отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение об угоне трактора со стоянки на улице Советской. Впоследствии транспортное средство, оборудованное навигационной спутниковой системой, было обнаружено в районе 25-го Лесозавода.  

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправных действий был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 31-летний местный житель, работающий трактористом на одном из предприятий города. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угон транспортного средства.

По предварительным данным, 31 декабря 2022 года подозреваемый направился пешком из Соломбальского округа в Маймаксанский к своему родственнику. Около 3.35, проходя мимо стоянки, он заметил трактор с оставленным в замке зажигания ключом. Имея навыки управления спецтехникой, злоумышленник решил добраться до нужного адреса на транспортном средстве. Доехав до улицы Постышева, фигурант оставил трактор и направился дальше пешком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

 

06 январь 11:51 | : Происшествия

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