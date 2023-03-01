В Коряжме раскрыто убийство 2017 года, замаскированное под пожар

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 42-летнему жителю города Коряжмы в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека).

21 февраля 2017 года днем в квартире дома на проспекте Ленина в городе Коряжме, в которой проживала 81-летняя пенсионерка, произошло возгорание. После тушения пожара из квартиры в больницу с термическими ожогами и травмой головы была госпитализирована хозяйка жилища, которая через месяц скончалась, не приходя в сознание. Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.

Во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, по делу был спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственно-оперативных мероприятий. В результате чего, благодаря совместной планомерной и скрупулезной работе следователей аппарата, отдела криминалистки регионального Следственного управления, а также сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области установлена причастность к расследуемым преступлениям жителя города Коряжмы, который под тяжестью неопровержимых доказательств дал признательные показания.

Следствием установлено, что 21 февраля 2017 года днем обвиняемый с целью совершения разбойного нападения пришел к местной жительнице, которая в силу преклонного возраста не могла оказать ему сопротивления, причинил побои и ударил молотком по голове, обыскал квартиру, из которой похитил денежные средства и мобильный телефон стоимостью 1450 рублей. Затем с целью сокрытия следов преступления открыл конфорки газовой плиты и поджег кровать рядом с потерпевшей. С похищенным имуществом с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

Благодаря достигнутому следователем отдела по расследованию преступлений прошлых лет регионального Следственного управления психологическому контакту с подследственным, он признал свою вину и пояснил, что пришёл к подруге бабушки, с которой был хорошо знаком, чтобы найти и похитить ее деньги, которые планировал потратить на приобретение спиртного. После нападения на пенсионерку обыскал квартиру, но нашел и забрал только около 100 рублей, продукты питания и старый телефон, который в последующем выбросил. Для уничтожения следов своего пребывания устроил в квартире поджог.

С обвиняемым осуществлен выход на место преступления с целью проведения проверки показаний на месте, где он под видеозапись подробно рассказал обстоятельства совершенного им противоправного деяния.

Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.