Полиция Поморья раскрутила дело о попытке изнасилования и грабеже 2006 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 38-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование заведомо несовершеннолетней) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
18 сентября 2006 года в подъезде многоквартирного дома в городе Северодвинске мужчина напал на ранее незнакомую 15-летнюю девушку, попытался её изнасиловать, после чего открыто похитил у неё денежные средства.
В 2022 году во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных в ходе состоявшихся оперативных совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений «прошлых лет», сотрудниками отдела криминалистики Следственного управления продолжена работа по изучению уголовных дел указанной категории и проведению по ним экспертных исследований с применением новейших возможностей по идентификации генетических следов преступника. При этом особое внимание уделено раскрытию преступлений, совершённых в прошлые годы в отношении несовершеннолетних.
В рамках возобновленного предварительного следствия по одному из уголовных дел сотрудниками Следственного управления во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России назначен комплекс генетических судебных экспертиз, производство которых поручено экспертам судебно-экспертного центра СК России, благодаря проведению которых удалось выделить генотип предполагаемого преступника. Выделенный генотип незамедлительно проверен по соответствующему криминалистическому учёту, в результате чего установлено, что обнаруженные в ходе исследований следы на одежде несовершеннолетней потерпевшей принадлежат ранее неоднократно судимому за насильственные преступления безработному жителю г. Северодвинска.
После получения данной информации установлено место нахождения предполагаемого преступника, установлен его образ жизни и круг общения в момент исследуемых событий, после чего по адресу его места жительства проведен обыск, он задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и доставлен в следственный отдел, где под давлением неопровержимых доказательств признал свою вину и пояснил следователю, что в сентябре 2006 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома с целью изнасилования напал на ранее незнакомую девушку. Свой преступный умысел злоумышленник до конца не довел, так как девушка оказала активное сопротивление и скрылась от нападавшего, которому удалось похитить у неё денежные средства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет остаётся одним из приоритетных направления деятельности Следственного управления и будет продолжена.