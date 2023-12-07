Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области три человека погибли из-за бытовых пожаров

Ежегодно в период пониженных температур окружающего воздуха увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей, в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожаров.

В регионе установилась морозная погода, повысив риски возникновения пожаров. Самые распространенные причины возгораний – это нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.  

Так, 3 января 2024 года в деревянном доме в поселке Пуксоозеро произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 87-летней хозяйки жилища. Дом уничтожен огнем полностью.

4 января 2024 года вечером в результате пожара в квартире многоквартирного деревянного дома в селе Конево погиб 67-летний хозяин жилища.  

В этот же день в результате возгорания, которое могло произойти из-за замыкания гирлянды на веранде частного деревянном дома в селе Емецк, погиб 46-летний мужчина.

Предварительные причины смерти погибших- отравление угарным газом. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Приходится констатировать, что немало пожаров в морозную погоду происходит в результате неправильной эксплуатации печей и электронагревательных приборов. 

Чтобы пожар не случился, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- не перегружать электропроводку;

- не использовать в быту самодельные электрические обогреватели;

- не ставить включенные обогреватели с открытой спиралью под кровать или рядом с постелью;

- не допускать длительной непрерывной эксплуатации печи или электронагревательных приборов;

- не оставлять включенные обогреватели и топящуюся печь на ночь, когда ложитесь спать или уходите из дома.

Следственное управление обращает внимание, что простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.

06 январь 10:22 | : Происшествия

Главные новости


55 лет в очереди на жильё. Архангельская быль
Песни без слов. Новогодние

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (38)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20