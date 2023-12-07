В Архангельской области три человека погибли из-за бытовых пожаров

Ежегодно в период пониженных температур окружающего воздуха увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей, в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожаров.

В регионе установилась морозная погода, повысив риски возникновения пожаров. Самые распространенные причины возгораний – это нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Так, 3 января 2024 года в деревянном доме в поселке Пуксоозеро произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 87-летней хозяйки жилища. Дом уничтожен огнем полностью.

4 января 2024 года вечером в результате пожара в квартире многоквартирного деревянного дома в селе Конево погиб 67-летний хозяин жилища.

В этот же день в результате возгорания, которое могло произойти из-за замыкания гирлянды на веранде частного деревянном дома в селе Емецк, погиб 46-летний мужчина.

Предварительные причины смерти погибших- отравление угарным газом.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Приходится констатировать, что немало пожаров в морозную погоду происходит в результате неправильной эксплуатации печей и электронагревательных приборов.

Чтобы пожар не случился, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- не перегружать электропроводку;

- не использовать в быту самодельные электрические обогреватели;

- не ставить включенные обогреватели с открытой спиралью под кровать или рядом с постелью;

- не допускать длительной непрерывной эксплуатации печи или электронагревательных приборов;

- не оставлять включенные обогреватели и топящуюся печь на ночь, когда ложитесь спать или уходите из дома.

Следственное управление обращает внимание, что простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.