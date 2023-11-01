В Новодвинске администратор обнесла родной магазин

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему администратору одного из магазинов города Новодвинска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения).

Следствием и судом установлено, что весной 2023 года осужденная незаконно изъяла из сейфа магазина и присвоила денежные средства на общую сумму более 228 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что на похищенные денежные средства купила товар в Интернет-магазине. Надеялась незаметно вернуть денежные средства в сейф, но была выявлена пропажа денег, о чем сообщили в службу безопасности организации.

Приговором Новодвинского городского суда ей назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.