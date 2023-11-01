Пожары в деревянных домах Поморья продолжают уносить жизни людей

25 ноября 2023 года в разное время в частных деревянных домах в деревне Прилуки Вельского района и СНТ «Автомобилист» Приморского района произошли возгорания. После тушения пожаров на местах происшествий обнаружены тела 70- и 47-летнего хозяев домов.

Причины смерти потерпевших устанавливаются. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгораний и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.

В обоих случаях очаги возгораний находились в районе печи. Предварительные причины возгораний – нарушения правил противопожарной безопасности при использовании печи.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.