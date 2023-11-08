Архангельским аферистам, косившим под "Водоканал", поменяли условный срок на реальный

Архангельским областным судом в соответствии с позицией государственного обвинения по доводам апелляционного представления изменен приговор Приморского районного суда от 31.07.2023.

Двум лидерам организованной группы, участники которой с сентября 2017 года по февраль 2018 года под видом сотрудников муниципального предприятия «Водоканал» посещали квартиры престарелых граждан на территории региона и продавали им обычные фильтры для воды по ценам превышающим рыночные в более чем три раза, вместо условного осуждения обоим назначено реальное лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Изначально указанным приговором всем десяти членам организованной группы с учетом характера и степени общественной опасности деяния, личности каждого подсудимого, принимая во внимание частичное возмещение ущерба, судом назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Однако государственный обвинитель не согласился с этим выводом, посчитав, что организаторы преступной деятельности должны нести более строгую ответственность, и принес апелляционное представление с требованием об усилении наказания, которое сегодня вышестоящим судом рассмотрено и удовлетворено.

Доводы апелляционных жалоб стороны защиты о невиновности, неправильной уголовно-правовой оценке содеянного и суровости наказания отклонены.