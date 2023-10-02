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Два архангельских грабителя из "Русской бани" услышали приговор

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными двоих ранее судимых жителей г. Архангельска  по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества).

Установлено, что осужденные вечером 20.07.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории базы отдыха «Русские бани», расположенной в Приморском районе, с целю хищения чужого имущества совершили разбойное нападение на арендатора базы отдыха.

 Находясь в гостевом доме, они поочередно нанесли многочисленные удары кулаками по лицу и телу потерпевшего, при этом высказывали требование о передаче им денежных средств. В последующем перенесли потерпевшего на волейбольную площадку, где продолжили избивать его прикладом от пневматической винтовки и столовой вилкой, высказывая при этом ему угрозы убийством.

Впоследствии обвиняемые похитили телефон потерпевшего и используя мобильное приложение банка,  совершили хищение 8 тыс. рублей.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 5 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://gtrk-kostroma.ru) 

16 ноябрь 09:05 | : Происшествия

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