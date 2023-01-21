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В Плесецке из-за неосторожности соседа погибла пенсионерка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 2 февраля 2023 года утром по месту жительства в квартире, расположенной на первом этаже деревянного многоквартирного дома по улице Шпалозаводская в поселке Плесецк, подозреваемый поставил на газовую плиту кастрюлю с едой для собак, зажег газ, после чего ушел в комнату и уснул. В его квартире произошло возгорание, в результате которого от отравления угарным газом скончалась 70-летняя соседка с верхнего этажа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебные медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы.

17 февраль 14:21 | : Происшествия

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