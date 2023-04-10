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На пожарище по улице Юнг ВМФ в Архангельске обнаружены останки человека

10 мая 2023 года в деревянном многоквартирном доме по улице Юнг ВМФ в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены обгоревшие останки человека, предположительно 86-летнего пенсионера. Из сгоревшего дома эвакуировано 12 человек, одна женщина госпитализирована в больницу. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебные медицинская, химическая экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

14 май 11:22 | : Происшествия

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