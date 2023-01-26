Архангелогородец торговал из-под полы боевым оружием

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, а также в совершении покушения на аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст.222 УК РФ (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 370-ФЗ), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в январе 2021 года незаконно приобрел у своего знакомого пистолет, который хранил по месту жительства, после чего в июне 2021 года продал этот пистолет своему соседу.

После этого мужчина незаконно приобрел еще один пистолет, который хранил у себя дома, договорившись со своим знакомым о поиске клиентов для его приобретения. Однако сделка по продаже оружия не состоялась по причине задержания обвиняемого правоохранительными органами. Огнестрельное оружие изъято из незаконного оборота.

Незаконный сбыт огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

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