Суд присяжных признал виновными злодеев, напавших на архангельскую пенсионерку

Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей в Архангельском областном суде двое жителей г. Архангельска признаны виновными в том, что, находясь 11.01.2023 в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома 82 по ул. Володарского в г. Архангельске, договорились похитить денежные средства у своей одиноко проживающей 77-летней соседки.

Реализуя задуманное, они подошли к входной двери в квартиру потерпевшей и когда она открыла дверь ворвались внутрь, повалили ее на пол комнаты, один из нападавших сел ей на грудь, и потребовали сообщить где хранятся деньги.

После нанесенных вторым злоумышленником семи ударов по голове потерпевшей она указала на место нахождения денег – шкаф для одежды, откуда он забрал 14 000 рублей, затем потребовал от потерпевшей сообщить код разблокировки телефона и ПИН-код к банковской карте, обнаруженных в квартире. На отказ представить такую информацию он же нанес жертве один удар рукой по голове, с силой сжал ее шею и удерживал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. В это же время другой нападавший продолжал давить на грудь женщины коленями.

Смерть потерпевшей наступила от механической асфиксии, развившейся в результате причиненных ей виновными телесных повреждений.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых не заслуживающими снисхождения.

Итоговое судебное решение по делу будет принято по результатам обсуждения последствий вердикта.