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Семья похитителей беременной женщины из Онежского района расплатилась с потерпевшей

Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда от 04.04.2023, которым 36-летний житель пос. Малошуйка Онежского района и его 69-летняя мать осуждены за похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности, а последняя. кроме того, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в», «е» ч. 2              ст. 126 УК РФ и п. «в», «г», «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ соответственно).

Они признаны виновными в том, что в период 09.06.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из жилых домов пос.Малошуйка, испытывая личную неприязнь к расставшейся с осужденным за два месяца до этого его бывшей беременной сожительнице, желая заставить ее проживать с ним, на глазах их совместных несовершеннолетних детей напали на пришедшую за вещами потерпевшую. 

При этом осужденный, сопровождая свои действия угрозой убийством, схватил женщину за волосы и насильно затащил в принадлежащую ему квартиру, где, пресекая попытки покинуть жилое помещение, нанес ей множественные удары по голове и телу, сжимал шею руками, отобрал и разбил мобильный телефон, а его мать неоднократно толкала ее в грудь. 

Реализуя преступный умысел на незаконное удержание потерпевшей, осужденная закрыла снаружи входную дверь в квартиру на навесной замок, после чего, увидев, что бывшая сожительница сына пытается выбраться через окно, используя в качестве оружия черенок от лопаты, нанесла ей удар по животу, втолкнув обратно. Когда женщине удалось выбраться из квартиры через другое окно, виновная схватила ее за волосы и удерживала до тех пор, пока ее действия не были пресечены иными лицами.

В результате совершения преступления у потерпевшей выявлены телесные повреждения в виде гематом.

За содеянное осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому, которое постановлено считать условным с испытательным сроком матери – 2 года, сыну – 4 года.

С бывшего сожителя в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 30 000 рублей.

(репродукция картины Франсуа Рубо)

05 июль 10:18 | : Происшествия

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