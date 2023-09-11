Доблестный архангельский угрозыск задержал матерого грабителя

10 октября в полицию заявлением о грабеже обратилась местная жительница 1952 года рождения. Женщина рассказала, что около 15 часов у дома по улице Советской на нее напал неизвестный. Злоумышленник отобрал у пенсионерки сумку с продуктами питания и личными вещами, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний архангелогородец. Ориентировка на разыскиваемого была передана всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.