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Доблестный архангельский угрозыск задержал матерого грабителя

10 октября в полицию заявлением о грабеже обратилась местная жительница 1952 года рождения. Женщина рассказала, что около 15 часов у дома по улице Советской на нее напал неизвестный. Злоумышленник отобрал у пенсионерки сумку с продуктами питания и личными вещами, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний архангелогородец. Ориентировка на разыскиваемого была передана всем наружным службам полиции. Спустя несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.

11 октябрь 14:40 | : Происшествия

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