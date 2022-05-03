В Архангельске задержан циничный мошенник, грабивший пенсионерок

22 июля в полицию города Архангельска в разное время обратились две пожилые женщины с заявлениями о мошенничестве, совершенными при одинаковых обстоятельствах. Со слов заявительниц, им позвонил незнакомый человек, который сообщил, что близкие люди попали в беду и им требуется помощь.
В первом случае мошенники убедили 83-летнюю архангелогородку в том, что ее внучка стала виновницей ДТП и для возмещения ущерба пострадавшим необходимы денежные средства. Переживая за судьбу родственницы, женщина передала приехавшему к ней молодому человеку 70 тысяч рублей.
В подобной ситуации оказалась пенсионерка 1939 года рождения. Ей звонивший сообщил, что по вине ее дочери в ДТП пострадал ребенок. Злоумышленник утверждал, что на лечение пострадавших, в том числе и дочери, нужна крупная сумма денег. Женщина дважды передавала деньги приезжавшему курьеру, в общей сложности потеряв около девятисот тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый, выполнявший функцию курьера. Им оказался нигде не работающий 22-летний местный житель.
В ходе следствия установлено, что адреса потерпевших и инструкции по получению денежных средств ему передавались в мессенджерах. Полученные у пенсионеров деньги он переводил на банковские счета подельникам, часть оставляя себе в качестве вознаграждения.
По фактам мошенничеств, совершенных в значительном и крупном размере, возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона, что при поступлении подобного рода звонков необходимо сохранять бдительность, прекратить разговор с неизвестными, связаться с родственниками и убедиться, что с ними все в порядке. Ни в коем случае не передавать третьим лицам денежные средства.