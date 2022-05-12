В Верхнетоемском районе пьяный водила угробил молодую девушку

Сегодня около 6.30 в отделение полиции «Верхнетоемское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Дмитриевская. На место была направлена следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Mazda, двигаясь со стороны пос. Авнюгский в сторону пос. Приозерный не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим переворотом транспортного средства. В результате аварии на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля - девушка 2002 г.р. Установлено, что предполагаемый виновник аварии не имел права управления транспортным средством и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом автомашину он приобрел менее суток назад.
В настоящее время злоумышленник доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности сметь человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.