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Заключенный вельского СИЗО угрожал сотрудникам насилием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 35-летнего подследственного по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 24 августа 2023 утром в СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области в помещении коридора возле карцера подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудников исправительного учреждения, которые требовали выйти на проверку, высказал в их адрес оскорбления и угрозу применения насилия. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

(фото с https://multi-admin.ru) 

27 сентябрь 11:54 | : Происшествия

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