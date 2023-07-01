Архангелогородка попалась на аферу с постельным бельем

В полицию с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась жительница Соломбальского округа столицы Поморья.

По словам заявительницы, некоторое время назад в одном из мессенджеров неизвестный добавил ее в группу, где была размещена информация о продаже различных товаров. Ознакомившись с предложениями, северянка решила приобрести более 10 комплектов постельного белья по очень привлекательной цене. Списавшись с менеджером, она оформила заказ и перевела на присланный ей номер счета порядка семи тысяч рублей.

Оплаченный товар женщина должна была забрать на складе, расположенном на окраине Архангельска. Однако когда она приехала по указанному адресу, оказалось, что никаких складских помещений и организаций там нет. Архангелогородка попыталась связаться с менеджером, через которого оформляла заказ, но он перестал отвечать на ее сообщения.

Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

Общаясь со стражами порядка, женщина призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не думала, что сама когда-нибудь попадет на уловки аферистов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают! Не переводите деньги неизвестным людям, в том числе в качестве предоплаты за товары, приобретаемые через сервисы «из рук в руки», группы в социальных сетях или мессенджерах. Это связано с высокой вероятностью быть обманутым и лишиться своих денег. Пользуйтесь услугой «безопасного расчета с продавцом», существующей на всех крупных сайтах объявлений.